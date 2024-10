Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Ragusa si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature varieranno da un minimo di 16°C durante la notte a un massimo di 23,6°C nel corso della mattina. La velocità del vento si presenterà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 23,5 km/h.

Durante la notte, Ragusa avrà cielo coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16,8°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 67%, e il vento soffierà da est a una velocità di circa 3,9 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significative variazioni, mantenendo un clima fresco e umido fino all’alba.

Nella mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 23,6°C entro le ore 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, rendendo l’aria più gradevole. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 21,8°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 77%, e il vento continuerà a soffiare da sud-sud ovest, con intensità moderata. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18,5°C alle ore 20:00. L’umidità aumenterà ulteriormente, toccando il 90%, e il vento si farà più vivace, con raffiche che potranno arrivare fino a 23,5 km/h. La sensazione di freschezza si farà sentire, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per le uscite serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che, a partire da mercoledì, ci sarà un lieve miglioramento, con una possibile diminuzione della copertura nuvolosa e un incremento delle temperature. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 5 ESE max 5 Scirocco 68 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16° perc. +15.6° Assenti 5.1 ESE max 5.4 Scirocco 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 6.3 SE max 8.1 Scirocco 67 % 1018 hPa 10 nubi sparse +22.8° perc. +22.5° Assenti 13.1 S max 13.5 Ostro 52 % 1018 hPa 13 nubi sparse +23.3° perc. +23.1° Assenti 15.7 SSO max 16.5 Libeccio 52 % 1017 hPa 16 nubi sparse +20.6° perc. +20.5° Assenti 11.1 SSO max 15.5 Libeccio 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +19.1° Assenti 11.3 SE max 20.3 Scirocco 84 % 1015 hPa 22 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° Assenti 4.7 S max 16.7 Ostro 90 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:30

