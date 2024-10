Previsioni Meteo Ravenna: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ravenna di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piuttosto instabile, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Con il passare delle ore, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 13°C e i 16°C, mentre il vento soffierà moderato da nord-ovest.

Nella notte, Ravenna si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e si registreranno venti leggeri provenienti da nord-nord-ovest, con una velocità di circa 12 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con un’intensità che potrebbe raggiungere il 37%.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente. Si assisterà a piogge leggere, con temperature che varieranno tra i 13°C e i 14,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 99%, e il vento continuerà a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 14 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà attorno al 45% fino a metà mattina, per poi diminuire gradualmente.

Nel pomeriggio, la situazione inizierà a migliorare. Le nubi si diraderanno e si passerà a un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 16°C. La copertura nuvolosa scenderà al 62%, e la probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, intorno al 10%. I venti si attenueranno, mantenendosi leggeri e provenienti da nord-nord-est.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno gradualmente fino a 13°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori attorno all’1%. I venti saranno leggeri e la probabilità di pioggia sarà assente, creando un’atmosfera piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ravenna nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di Sabato caratterizzata da instabilità, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature in lieve aumento. L’attenzione rimarrà alta per eventuali cambiamenti, ma attualmente si prospettano condizioni favorevoli per godere delle bellezze della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 29 % 12.1 NNO max 17.8 Maestrale 77 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.12 mm 11.4 NO max 16.5 Maestrale 81 % 1013 hPa 6 cielo coperto +13° perc. +12.6° prob. 43 % 13.6 NO max 19.2 Maestrale 82 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.21 mm 13.1 NO max 17 Maestrale 77 % 1015 hPa 12 cielo coperto +15.8° perc. +15.2° prob. 45 % 11.6 N max 14.5 Tramontana 66 % 1014 hPa 15 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° prob. 10 % 10.2 NNE max 11.8 Grecale 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +14.4° perc. +13.7° prob. 3 % 6.6 NNE max 8.8 Grecale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 6.9 NNO max 10.3 Maestrale 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:39

