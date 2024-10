Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 23,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 82% durante la notte e mantenendosi sopra il 70% nel corso della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La mattina inizierà con un cielo coperto, con una temperatura che salirà fino a 23°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità sarà alta, attorno al 66%, e il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di circa 1,3 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 16:00, quando la temperatura scenderà a 21,8°C. La probabilità di pioggia sarà bassa, ma non assente, con un’intensità di 0,1 mm. Le nubi copriranno quasi completamente il cielo, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 98%. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 21°C, mentre l’umidità aumenterà fino a 70%.

La sera continuerà a essere caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità rimarrà elevata, e il vento sarà debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e condizioni di cielo prevalentemente nuvoloso. È probabile che le piogge siano sporadiche, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo potrebbe rimanere coperto anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.6° perc. +19.8° Assenti 1.6 NNO max 1.9 Maestrale 82 % 1023 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 0.5 ESE max 1.2 Scirocco 84 % 1023 hPa 6 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 1.4 ENE max 1.7 Grecale 82 % 1023 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 1.3 SSE max 2.9 Scirocco 66 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° Assenti 5.6 OSO max 4.2 Libeccio 57 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° prob. 4 % 6.1 SO max 4.6 Libeccio 62 % 1021 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.1° prob. 5 % 3.4 SO max 4.1 Libeccio 73 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 1.3 SSO max 3.6 Libeccio 77 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:02

