Previsioni Meteo San Giuseppe Vesuviano: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di nuvolosità e piogge intermittenti. I dati raccolti mostrano una temperatura che si manterrà attorno ai 23°C durante le ore centrali della giornata, con una sensazione di caldo leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà intorno al 64%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Sud-Est, con velocità che varieranno tra i 5 e i 9 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 21°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino al 59%. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la mattina, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, mentre l’umidità salirà fino al 70%. Le precipitazioni saranno più intense tra le 07:00 e le 08:00, quando si registreranno i valori più elevati di pioggia, con punte di 4.45 mm. La visibilità potrebbe risultare compromessa, e si raccomanda di prestare attenzione durante gli spostamenti.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un parziale miglioramento, con una diminuzione delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature raggiungeranno un massimo di 23°C, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escluderanno brevi rovesci.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioggia leggera. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 20°C. L’umidità continuerà a mantenersi alta, superando l’80%. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1.46 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Venerdì 18 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da instabilità e piogge. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con un’attenzione particolare alle possibili variazioni climatiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23° perc. +22.6° Assenti 3.1 SE max 6.9 Scirocco 48 % 1019 hPa 3 cielo coperto +22° perc. +21.7° prob. 23 % 7.4 SE max 12.3 Scirocco 56 % 1017 hPa 6 pioggia leggera +20.7° perc. +20.7° 0.59 mm 5 NO max 8.8 Maestrale 70 % 1019 hPa 9 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 79 % 9.2 SE max 14.1 Scirocco 78 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +22.9° perc. +22.9° 0.19 mm 5.9 S max 11.4 Ostro 64 % 1017 hPa 15 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 7 % 6 SSE max 8.6 Scirocco 68 % 1016 hPa 18 cielo coperto +21.4° perc. +21.6° prob. 28 % 5.6 SE max 8.4 Scirocco 74 % 1016 hPa 21 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.5 mm 6.6 SE max 9.9 Scirocco 80 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:12

