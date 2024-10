Previsioni Meteo Sant’Anastasia: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sant’Anastasia di Domenica 20 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 100%. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente, poiché continueranno a verificarsi piogge leggere, ma gradualmente si assisterà a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriranno un miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a brevi piogge. La temperatura si manterrà intorno ai 22°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 e i 6 km/h. La serata porterà un ulteriore cambiamento, con un cielo coperto e temperature in lieve diminuzione, che scenderanno a circa 20°C.

Durante la notte, le piogge si faranno più rare e la temperatura si stabilizzerà intorno ai 19°C. La pressione atmosferica si manterrà su valori stabili, attorno ai 1023 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Anastasia di Domenica 20 Ottobre evidenziano una giornata con condizioni di instabilità, ma con un miglioramento atteso nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e una diminuzione della probabilità di precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Sant’Anastasia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.7° perc. +18.9° 0.26 mm 5.7 ENE max 7.3 Grecale 84 % 1014 hPa 3 pioggia moderata +18° perc. +18.1° 1.93 mm 5.8 ESE max 10 Scirocco 88 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +18.2° perc. +18.2° 1.22 mm 3.8 SSE max 8.9 Scirocco 84 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +21° perc. +20.9° 0.13 mm 5.6 E max 9.3 Levante 66 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.9° perc. +22.7° prob. 53 % 3.2 E max 10.9 Levante 56 % 1019 hPa 15 nubi sparse +22.4° perc. +22.2° prob. 50 % 6 NE max 12.5 Grecale 59 % 1019 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.5° prob. 37 % 6.4 NE max 13.8 Grecale 72 % 1021 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +20° prob. 5 % 8.7 NE max 14.1 Grecale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:10

