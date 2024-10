Previsioni Meteo Sant’Antimo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Sant’Antimo si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, portando a un cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 17,1°C al mattino e i 23,9°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione prevista verso sera. I venti saranno generalmente deboli, provenienti principalmente da nord e ovest, con intensità variabile.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e nubi sparse, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,2°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1024 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 5,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature in lieve aumento, raggiungendo i 19,8°C intorno alle 8:00. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 57%. I venti continueranno a essere deboli, con una leggera brezza proveniente da nord-est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di 23,9°C alle 13:00, per poi scendere a 21,3°C entro le 16:00. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55% e i venti si intensificheranno leggermente, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

Durante la sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 19,3°C a mezzanotte. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi attorno al 62%. I venti saranno deboli, con velocità che varieranno tra 3,2 km/h e 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da un clima mite e nuvoloso, con temperature che si manterranno sopra la media per questo periodo dell’anno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo opportuno prepararsi a condizioni meteorologiche più instabili.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Sant’Antimo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 5.1 N max 5.7 Tramontana 73 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 5.5 NNE max 6.2 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.4 NE max 8.5 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.3° perc. +21.9° Assenti 2.7 NE max 6 Grecale 51 % 1024 hPa 13 nubi sparse +23.9° perc. +23.5° Assenti 2.4 O max 5.3 Ponente 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +20.9° Assenti 10.5 O max 12 Ponente 55 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.3° perc. +19.9° Assenti 3.5 NO max 4.3 Maestrale 58 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 4.1 N max 4.5 Tramontana 61 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

