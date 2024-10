Previsioni Meteo Somma Vesuviana: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Somma Vesuviana indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori che oscilleranno tra i 17°C e i 23°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente di nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 22°C intorno alle 11:00. L’umidità diminuirà leggermente, portandosi al 49%. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da ovest e intensità di circa 2 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperte, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. L’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 54%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a mantenere una velocità moderata.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 60%. La pressione atmosferica rimarrà costante, e le condizioni di vento si manterranno leggere.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Somma Vesuviana evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvolosità. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare condizioni simili, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Somma Vesuviana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.7° perc. +17.4° Assenti 4.1 NNE max 4.8 Grecale 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.1° perc. +16.7° Assenti 4.2 NNE max 5 Grecale 70 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +17.6° Assenti 5.2 NE max 6.8 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22° perc. +21.6° Assenti 0.4 N max 4.8 Tramontana 51 % 1025 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.6° Assenti 2.6 O max 5.5 Ponente 48 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 5 O max 6.3 Ponente 54 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20° perc. +19.6° Assenti 1.9 N max 3.8 Tramontana 59 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.1° perc. +18.7° Assenti 3.1 NNE max 4.3 Grecale 63 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 16:59

