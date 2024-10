Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Torre Annunziata per Lunedì 7 Ottobre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da temperature gradevoli e una copertura nuvolosa che tenderà a intensificarsi nel corso della giornata. I dati indicano che la temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra 19,2°C e 23°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 66%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 8,5 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali.

Nella notte, le previsioni del tempo mostreranno una predominanza di nubi sparse, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo il 87% verso le prime ore del mattino. La mattina si aprirà con condizioni di cielo prevalentemente sereno, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 22,4°C entro le ore centrali della mattinata. L’umidità si ridurrà progressivamente, favorendo un clima più secco e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà per lo più sereno, con temperature che toccheranno i 23°C. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 12%, e i venti continueranno a essere leggeri, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole. Tuttavia, a partire dal tardo pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo si coprirà completamente, portando a una condizione di cielo coperto con umidità in aumento.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà completamente coperto. Le temperature scenderanno lentamente, stabilizzandosi intorno ai 20°C. I venti rimarranno deboli, ma la sensazione di umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su livelli gradevoli. Domani e dopodomani si prevede un miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Sarà quindi opportuno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 3.1 SO max 4.6 Libeccio 66 % 1016 hPa 3 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 1.8 SO max 3.5 Libeccio 66 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 2.2 SE max 3.1 Scirocco 67 % 1016 hPa 9 poche nuvole +21.9° perc. +21.6° Assenti 5.3 SSO max 4.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +22.7° Assenti 8.2 SO max 6.3 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 poche nuvole +22.6° perc. +22.3° Assenti 6.7 SO max 4.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° Assenti 3.1 OSO max 2.9 Libeccio 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +20.7° Assenti 3.1 SE max 4 Scirocco 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:29

