Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa risulterà assente, permettendo di godere di un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, rendendo la situazione meteorologica molto favorevole.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere il cielo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 24°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 36%, garantendo un clima secco e piacevole. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da ovest, contribuendo a rendere l’aria fresca e frizzante.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 24°C, con una leggera flessione verso la sera. Il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’intensità del vento sarà moderata, con una velocità che varierà tra i 4 e i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 48%, mantenendo comunque un clima confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una piacevole serata all’aperto. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata indicano una giornata ideale per attività all’aperto, senza alcun rischio di maltempo. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 19°C e i 24°C. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere del clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +19.6° perc. +19.2° Assenti 3.1 NE max 3.6 Grecale 63 % 1022 hPa 4 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 2.8 NNE max 3.1 Grecale 59 % 1023 hPa 7 cielo sereno +19.5° perc. +18.9° Assenti 2.4 NE max 3.3 Grecale 53 % 1023 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +22.7° Assenti 1.7 ONO max 4.6 Maestrale 36 % 1023 hPa 13 cielo sereno +24.3° perc. +23.7° Assenti 4 O max 7.5 Ponente 36 % 1022 hPa 16 cielo sereno +22.6° perc. +22.1° Assenti 6.3 O max 6.2 Ponente 44 % 1022 hPa 19 cielo sereno +21.5° perc. +21° Assenti 1.4 N max 3.2 Tramontana 51 % 1023 hPa 22 cielo sereno +20.5° perc. +19.9° Assenti 5.3 ENE max 6 Grecale 50 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.