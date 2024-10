Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Torre Annunziata si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20,6°C e i 25°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% durante gran parte della giornata, con piogge intermittenti che si manifesteranno nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,5 km/h e i 12,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Torre Annunziata si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà compresa tra il 54% e il 68%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 17%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 25°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una velocità media di circa 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento nelle condizioni meteo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo un massimo di circa 23,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,91 mm. I venti, provenienti principalmente da sud-ovest, si faranno più intensi, con velocità che potranno raggiungere i 12,7 km/h.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a essere caratterizzate da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,9°C. La probabilità di pioggia diminuirà, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta, al 100%. I venti saranno leggeri e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre Annunziata indicano un proseguimento di condizioni simili, con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature miti. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti. La situazione climatica rimarrà sotto osservazione, in quanto le condizioni potrebbero variare in base all’evoluzione atmosferica.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° prob. 17 % 4.9 NNE max 4.6 Grecale 71 % 1026 hPa 3 nubi sparse +20.9° perc. +21° prob. 13 % 5.4 ENE max 5.3 Grecale 76 % 1026 hPa 6 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° prob. 13 % 4.7 E max 4.9 Levante 77 % 1026 hPa 9 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 1 % 2.8 N max 3.5 Tramontana 64 % 1026 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +25° prob. 21 % 8.4 OSO max 5.5 Libeccio 58 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.5° perc. +21.7° 0.55 mm 5.4 OSO max 5.9 Libeccio 78 % 1027 hPa 18 pioggia leggera +21.3° perc. +21.5° 0.11 mm 2.3 O max 1.9 Ponente 77 % 1027 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21.3° Assenti 5.6 NE max 7.8 Grecale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:07

