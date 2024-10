Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Torre del Greco si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della mattina, raggiungendo il picco di nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si attesteranno tra i 19,3°C e i 22,8°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 66%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni variabili, con intensità che non supererà i 10 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 64%, e i venti si presenteranno deboli, con velocità comprese tra 2,3 km/h e 3,7 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 22°C entro le 10:00. L’umidità rimarrà elevata, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura massima di 22,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e non si prevedono precipitazioni. I venti si intensificheranno leggermente, ma rimarranno comunque nella categoria della brezza leggera, con velocità che toccheranno i 9,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà un parziale diradamento delle nuvole, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di maggiore apertura. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi intorno ai 20°C. I venti continueranno a essere leggeri, e l’umidità rimarrà costante attorno al 67%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre del Greco indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di umidità e vento, che potrebbero influenzare la percezione del clima. Domani e dopodomani, si continuerà a registrare una situazione meteo stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +20.1° perc. +19.8° Assenti 2.3 NNE max 3.1 Grecale 65 % 1024 hPa 4 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° Assenti 3.7 E max 4.2 Levante 69 % 1023 hPa 7 nubi sparse +20° perc. +19.7° Assenti 2.6 NE max 3.8 Grecale 66 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22° perc. +21.8° Assenti 2.6 SO max 3 Libeccio 58 % 1024 hPa 13 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 6.9 O max 6.5 Ponente 56 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 9.3 O max 10 Ponente 64 % 1023 hPa 19 nubi sparse +21° perc. +20.8° Assenti 5 NNO max 5.9 Maestrale 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 1.6 NNO max 3.2 Maestrale 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:58

