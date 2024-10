Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 9 Ottobre, Villaricca si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della notte. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 29,1 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che salirà fino a 21,3°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 20%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti provenienti principalmente da sud-ovest. A partire dalle ore 10:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che potrebbero favorire un lieve aumento della temperatura.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, oscillando attorno al 66%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la nuvolosità potrà rendere l’atmosfera piuttosto grigia.

Con l’arrivo della sera, il clima di Villaricca si manterrà fresco, con temperature che scenderanno fino a 20°C. La copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, con la presenza di nubi sparse. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità continuerà a essere un fattore predominante, mantenendosi attorno al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 23°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.2 mm 19.9 SSO max 29.1 Libeccio 79 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +19° perc. +19.1° 0.24 mm 11.8 OSO max 18 Libeccio 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.13 mm 7.5 O max 13.5 Ponente 82 % 1012 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 16 % 4.4 SO max 7.7 Libeccio 66 % 1013 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.8° prob. 12 % 9.8 SSO max 12.9 Libeccio 57 % 1012 hPa 15 cielo coperto +22.4° perc. +22.4° prob. 7 % 15.3 SSO max 18.2 Libeccio 66 % 1011 hPa 18 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 3 % 13.6 S max 19.5 Ostro 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +20.5° perc. +20.7° prob. 14 % 12.2 SSO max 19.3 Libeccio 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:27

