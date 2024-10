Previsioni Meteo Villaricca: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Villaricca di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, si prevede un parziale diradamento delle nubi, con temperature che raggiungeranno il picco. Infine, la sera porterà un cielo più sereno, con poche nuvole.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Villaricca presenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 91%. La temperatura si attesterà intorno ai 19,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest a 2,3 km/h. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e non si prevederanno precipitazioni.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che varierà dal 88% al 93%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 22,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61-64%, senza possibilità di pioggia.

Nel pomeriggio, tra le 13:00 e le 17:00, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà fino al 64%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 21,2°C, con una leggera brezza che soffierà a 5,5 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevederanno precipitazioni, e l’umidità varierà tra il 65% e il 70%.

Infine, nella sera, a partire dalle 18:00, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che scenderà fino al 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,4°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 75%, e non si prevederanno piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Villaricca nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il fine settimana porterà cieli più sereni e temperature più elevate, rendendo le giornate più piacevoli per le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Villaricca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 2.3 NO max 3.3 Maestrale 78 % 1025 hPa 3 nubi sparse +18.8° perc. +18.8° Assenti 3.5 N max 3.6 Tramontana 80 % 1023 hPa 6 cielo coperto +18.8° perc. +18.7° Assenti 3.3 NE max 3.7 Grecale 79 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.2° perc. +21.2° Assenti 1.1 SSO max 2 Libeccio 68 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 7.2 OSO max 5.9 Libeccio 61 % 1022 hPa 15 nubi sparse +21.9° perc. +21.9° Assenti 7.2 OSO max 5.4 Libeccio 65 % 1021 hPa 18 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 2 % 5.1 O max 6 Ponente 72 % 1022 hPa 21 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 5 % 1.8 NO max 2.4 Maestrale 75 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 17:04

