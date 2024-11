Meteo Acerra, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Acerra per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e da piogge diffuse durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno intorno ai 11°C e 12°C. La presenza di venti moderati provenienti da nord-est contribuirà a rendere l’atmosfera piuttosto umida, con valori di umidità che raggiungeranno anche l’86%.

Nella notte, le condizioni meteo saranno segnate da piogge leggere e moderate, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà con una velocità di circa 14 km/h, aumentando leggermente durante le ore notturne. Le precipitazioni si intensificheranno, portando a un accumulo di circa 2.27 mm di pioggia entro le prime ore del mattino.

Durante la mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le previsioni meteo continueranno a segnalare piogge moderate, con temperature che si manterranno tra i 11°C e 12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento, pur mantenendosi moderato, potrebbe raggiungere punte di 17 km/h. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 3.15 mm entro le ore di pranzo.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non miglioreranno, con piogge che continueranno a cadere in modo moderato. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 11°C, mentre l’umidità raggiungerà il picco dell’84%. Le raffiche di vento potrebbero aumentare, rendendo l’atmosfera più frizzante. Le precipitazioni totali nel pomeriggio si aggireranno intorno ai 1.58 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si faranno più leggere, ma non si escludono brevi rovesci. Le temperature rimarranno fresche, attorno ai 11°C, e la copertura nuvolosa continuerà a essere totale. Il vento si presenterà moderato, con velocità che si attesteranno intorno ai 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Acerra nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche e le possibilità di pioggia non saranno del tutto escluse. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Acerra

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12° perc. +11.2° 1.21 mm 15.5 NE max 26.4 Grecale 72 % 1019 hPa 4 pioggia moderata +11.5° perc. +10.8° 1.06 mm 17.7 NE max 30.9 Grecale 81 % 1019 hPa 7 cielo coperto +11.8° perc. +11° prob. 60 % 16.2 NE max 28 Grecale 75 % 1020 hPa 10 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° prob. 66 % 14.8 NE max 25.2 Grecale 72 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +11.4° perc. +10.7° 2.54 mm 14.6 NE max 24.7 Grecale 84 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.4 mm 11.7 NE max 21.9 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia moderata +11.7° perc. +11.1° 1.09 mm 11.7 NE max 19.1 Grecale 85 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.22 mm 10.5 NNE max 17.1 Grecale 84 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

