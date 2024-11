Meteo Bacoli, le previsioni per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Bacoli si prevede una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, che si trasformerà in nubi sparse nel pomeriggio e in cielo coperto verso sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +17,9°C e +19,2°C. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con intensità che varierà tra 2,3 km/h e 7,4 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali e meridionali. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno a 1024 hPa.

Durante la notte, Bacoli godrà di un clima piacevole con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai +18°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai +17,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a +19°C entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita sarà simile, e il vento leggero contribuirà a mantenere un clima gradevole. L’umidità, sebbene leggermente in aumento, non influenzerà negativamente il comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +19°C, con una temperatura percepita di poco inferiore. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 66% verso le ore del tardo pomeriggio. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +18,9°C, ma la temperatura percepita potrebbe scendere leggermente. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più calma. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni meteo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un graduale abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa. Domani, mercoledì, si prevede un clima simile, ma con possibilità di leggere piogge nel fine settimana. Gli amanti del sole e delle temperature miti potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.4° perc. +17.9° Assenti 4.9 NE max 4.4 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 4.8 E max 5.4 Levante 66 % 1024 hPa 7 cielo sereno +18° perc. +17.6° Assenti 7.3 ESE max 7.7 Scirocco 68 % 1024 hPa 10 cielo sereno +18.8° perc. +18.5° Assenti 7.1 SE max 6 Scirocco 65 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 6.7 SSO max 5.9 Libeccio 64 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.6° Assenti 4.9 SO max 5.4 Libeccio 68 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.6° Assenti 2.3 ONO max 2.8 Maestrale 69 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 1.7 NNE max 1.5 Grecale 69 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.