Meteo Caivano, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Caivano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà circa 21,6°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 16,1°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un picco di 100% nel pomeriggio e in serata, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità che varieranno tra 2 km/h e 8 km/h.

Durante la notte, il meteo si manterrà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature. Le prime ore della mattina vedranno un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si aggireranno intorno ai 15°C. Man mano che la giornata proseguirà, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà il suo picco attorno alle 13:00 con 21,6°C e un cielo completamente coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo nuvoloso e temperature che tenderanno a scendere leggermente, fino a 19,7°C alle 17:00. La velocità del vento sarà generalmente bassa, con raffiche che non supereranno i 9,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1-2%, quindi non si prevedono eventi piovosi significativi.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 50% e il 62%, il che potrebbe rendere l’aria un po’ più pesante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Caivano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi è consigliabile prepararsi a giornate con poco sole e una certa umidità.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.8° perc. +15.1° Assenti 7.7 NE max 12.8 Grecale 64 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15° perc. +14.4° Assenti 7.4 NE max 12.4 Grecale 70 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.5° perc. +14.9° Assenti 8.7 NE max 12.6 Grecale 68 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.9° perc. +19.2° Assenti 7.2 ENE max 8.4 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +20.9° prob. 1 % 3.6 E max 5.4 Levante 40 % 1027 hPa 16 cielo coperto +20.3° perc. +19.5° prob. 1 % 2 NNE max 4.5 Grecale 45 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18.1° prob. 2 % 6.3 NE max 13 Grecale 52 % 1027 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +16.9° prob. 2 % 7.9 NE max 14.2 Grecale 59 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:48

