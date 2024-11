Meteo Casoria, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Casoria indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica e piogge intermittenti. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà l’82%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo subiranno delle variazioni, ma la pioggia rimarrà un elemento costante.

Nella mattina, il meteo presenterà nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 16,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 7,6 km/h, proveniente principalmente da nord e nord-est. L’umidità si manterrà sopra il 60%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Le probabilità di precipitazioni diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, la situazione meteo rimarrà stabile, con cielo prevalentemente coperto e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15,7°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le condizioni di umidità continueranno a essere elevate. Le probabilità di pioggia aumenteranno leggermente, ma non si prevedono eventi significativi. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 13°C. La pioggia si presenterà in forma di pioviggine, con accumuli minimi. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità continuerà a mantenersi sopra il 70%. Le condizioni di vento saranno tranquille, con una leggera brezza che accompagnerà la serata.

In conclusione, le previsioni meteo per Casoria nei prossimi giorni suggeriscono un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Si consiglia di prepararsi a un clima variabile, con attenzione alle possibili precipitazioni. Domani e dopodomani, ci si aspetta un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.84 mm 10.6 NE max 17.8 Grecale 82 % 1016 hPa 4 cielo coperto +12.7° perc. +12° prob. 50 % 10 NNE max 17.3 Grecale 76 % 1017 hPa 7 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 7.2 NNE max 11.8 Grecale 75 % 1018 hPa 10 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° Assenti 3 NE max 4.9 Grecale 63 % 1018 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +15.5° prob. 5 % 1.8 NO max 3.9 Maestrale 58 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° prob. 11 % 3.9 O max 4.4 Ponente 61 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.1° perc. +13.4° 0.63 mm 7.2 NO max 8.9 Maestrale 70 % 1017 hPa 22 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 77 % 7.2 N max 10.8 Tramontana 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:43

