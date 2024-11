Meteo Casoria, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Giovedì 7 Novembre a Casoria si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da un cielo coperto durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno tra i 16,5°C e i 21°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 1,4 km/h e i 8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 60%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con un cielo sereno e poche nuvole. Le temperature si aggireranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza da Nord Est. Man mano che si passerà alla mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a salire fino a 20,9°C intorno a mezzogiorno. La mattina sarà caratterizzata da venti leggeri e umidità in aumento, che raggiungerà il 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco del mattino. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia sarà presente, seppur con intensità molto bassa. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si manterrà sopra il 50%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla brezza proveniente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento a partire dal weekend. Tuttavia, per Giovedì, si dovrà fare i conti con un cielo prevalentemente nuvoloso e temperature fresche, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.4° Assenti 7.7 NE max 11.6 Grecale 62 % 1027 hPa 4 poche nuvole +15.3° perc. +14.7° Assenti 7.5 NE max 11.3 Grecale 68 % 1027 hPa 7 poche nuvole +15.7° perc. +15° Assenti 8.9 NE max 11.8 Grecale 67 % 1028 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +18.8° Assenti 6.2 ENE max 7.6 Grecale 49 % 1028 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.3° prob. 1 % 2.7 ESE max 5.2 Scirocco 42 % 1027 hPa 16 cielo coperto +19.9° perc. +19.2° prob. 1 % 0.5 N max 4.2 Tramontana 46 % 1026 hPa 19 cielo coperto +18.8° perc. +18° prob. 4 % 4.9 NE max 10.7 Grecale 52 % 1026 hPa 22 cielo coperto +17.8° perc. +17.1° prob. 4 % 7.5 NE max 12.6 Grecale 58 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:49

