Meteo Giugliano in Campania, le previsioni per domani domenica 10 novembre

Domenica 10 Novembre a Giugliano in Campania si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 14°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole, con una velocità del vento che varierà tra i 4 e i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 16,1°C. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1020 hPa. I venti soffieranno da Est-Nord Est con una velocità di circa 6,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 19,2°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 3%, e l’umidità scenderà fino al 45%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 20°C, mantenendo un cielo sereno e una bassa probabilità di precipitazioni. L’umidità si stabilizzerà attorno al 42%, mentre i venti si faranno leggermente più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 10,9 km/h. Questo clima mite e soleggiato favorirà sicuramente il benessere dei cittadini e dei visitatori.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di maltempo imminente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giugliano in Campania indicano una giornata di sole e temperature piacevoli, che si protrarranno anche nei giorni successivi. Le condizioni meteorologiche favorevoli continueranno a caratterizzare la settimana, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Gli abitanti potranno approfittare di questo clima per godere di attività all’aperto e momenti di svago.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° prob. 4 % 6.9 ENE max 11.1 Grecale 65 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° prob. 2 % 9.3 NE max 14.6 Grecale 69 % 1020 hPa 7 cielo sereno +15° perc. +14.3° Assenti 9.2 ENE max 14.3 Grecale 68 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +17.7° Assenti 9 ENE max 10.8 Grecale 48 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.1° Assenti 4.1 ESE max 9.3 Scirocco 42 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 4 E max 13 Levante 49 % 1018 hPa 19 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 8.6 ENE max 15.4 Grecale 53 % 1019 hPa 22 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 10 NE max 16.5 Grecale 58 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:46

