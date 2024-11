Meteo Marano di Napoli, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Marano di Napoli indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14,7°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero abbassamento, con valori che si attesteranno attorno ai 13,5°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100%.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con cielo coperto e temperature che varieranno da 14,7°C a 14,3°C. La velocità del vento sarà piuttosto sostenuta, oscillando tra i 21,1 km/h e i 28,8 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 52-54%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si attesteranno tra i 13,5°C e i 14,8°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, con valori che varieranno da 5,4 km/h a 9,9 km/h. Anche in questa fase della giornata, l’umidità rimarrà elevata, intorno al 48-54%, senza segnalazioni di pioggia.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno tra i 13,8°C e i 14,9°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 66%. La velocità del vento varierà da 7,3 km/h a 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 25,6 km/h, e ci sarà una leggera probabilità di pioggia, che si concretizzerà in piogge leggere nella tarda serata, con accumuli di circa 0,12 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marano di Napoli nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una continua presenza di nuvolosità. Si consiglia di prestare attenzione alle possibili piogge leggere previste per la serata di Giovedì e per i giorni successivi, che potrebbero influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Marano di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +13.5° Assenti 25.1 ONO max 41.9 Maestrale 53 % 1004 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 19.2 ONO max 29.2 Maestrale 54 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.5° perc. +12.3° Assenti 9.9 NO max 15.9 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +12.9° Assenti 6.1 NNE max 12.9 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +14.9° perc. +13.7° Assenti 9.3 ONO max 12.2 Maestrale 47 % 1008 hPa 16 nubi sparse +13.8° perc. +12.6° Assenti 7.3 SO max 13.5 Libeccio 51 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.4° Assenti 15.4 OSO max 23.8 Libeccio 58 % 1008 hPa 22 pioggia leggera +15.3° perc. +14.6° 0.12 mm 25.1 OSO max 37.8 Libeccio 67 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.