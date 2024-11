Meteo Napoli, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 13 Novembre a Napoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente piovoso. Le previsioni meteo indicano che la pioggia accompagnerà gli abitanti della città per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’80%. I venti, provenienti da Nord Est, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo anche i 24,7 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da pioggia moderata, con temperature che scenderanno fino a 12,4°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 19,1 km/h, creando una sensazione di freschezza. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2,54 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e la pioggia non darà tregua. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C, mentre la velocità del vento si attesterà sui 21 km/h. Le precipitazioni continueranno, con valori che varieranno da 0,27 mm a 1,96 mm. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con pioggia moderata che persisterà. Le temperature si manterranno sui 12°C, con un’intensità del vento che varierà tra 16,3 km/h e 17,9 km/h. Anche in questo frangente, le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potrebbero arrivare a 1,87 mm.

La sera porterà con sé un leggero miglioramento, ma la pioggia rimarrà presente. Le temperature si attesteranno attorno ai 12,5°C, con venti che si manterranno attorno ai 16,1 km/h. Le precipitazioni si ridurranno, ma non mancheranno del tutto, con valori che si aggireranno intorno ai 0,81 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Napoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Giovedì si prevede una leggera attenuazione delle piogge, mentre venerdì potrebbe esserci un ritorno di condizioni più stabili. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.4° perc. +11.6° 1.69 mm 19.1 NE max 26.2 Grecale 73 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12.2° perc. +11.6° 0.88 mm 23.3 NE max 32.2 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 57 % 19.4 NE max 26.7 Grecale 71 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +13.2° perc. +12.4° 0.27 mm 18 NE max 23.9 Grecale 70 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +12° perc. +11.4° 1.87 mm 17.9 NE max 24.7 Grecale 82 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.96 mm 15.4 NE max 22.3 Grecale 81 % 1018 hPa 19 pioggia leggera +12.5° perc. +12° 0.81 mm 15.9 NE max 21 Grecale 83 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.8° perc. +12.3° 0.19 mm 16.4 NNE max 20.6 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:44

