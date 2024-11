Meteo Portici, le previsioni per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 10 Novembre a Portici indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a un mattino e un pomeriggio con cieli sereni e temperature che raggiungeranno i 20°C nel momento di massima insolazione.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 17,4°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da est. Le precipitazioni saranno assenti e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa, intorno al 2%. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,6 km/h e i 7,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da est-nord est. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mantenere cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica rimarrà costante, e le precipitazioni continueranno a essere assenti.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, attestandosi intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 10 Novembre a Portici si prospettano favorevoli, con una giornata caratterizzata da cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questo clima favorevole per godere delle bellezze locali.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° prob. 5 % 4.8 E max 6.9 Levante 61 % 1020 hPa 4 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° prob. 2 % 7.8 NE max 10.1 Grecale 65 % 1020 hPa 7 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 7.1 ENE max 9.1 Grecale 65 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.9° perc. +18.1° Assenti 4.6 ENE max 6.3 Grecale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.2° Assenti 3.1 SSO max 7.4 Libeccio 44 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 2.4 SSE max 8.4 Scirocco 50 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 5 ENE max 9 Grecale 51 % 1019 hPa 22 cielo sereno +17.2° perc. +16.4° Assenti 7.2 NE max 10 Grecale 55 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.