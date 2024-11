Meteo Portici, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Portici indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si verificheranno piogge di intensità variabile, con una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le piogge continueranno a manifestarsi, accompagnate da un cielo completamente coperto.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia leggera e temperature di circa 13,1°C, che scenderanno leggermente fino a raggiungere 12,2°C entro le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15-20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 27 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che varieranno da 0,27 mm a 2,8 mm di pioggia.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le previsioni del tempo indicano che le piogge si intensificheranno, con temperature che si attesteranno tra 12,5°C e 12,9°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi su livelli moderati, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. Le piogge moderate si protrarranno fino a metà giornata, con accumuli che raggiungeranno i 1,71 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Le piogge continueranno a manifestarsi, con temperature che si manterranno tra 12°C e 12,5°C. Anche in questo intervallo, la copertura nuvolosa rimarrà totale, e le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera a moderata. La velocità del vento si attesterà attorno ai 14-15 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Infine, la sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Le piogge, sebbene di intensità leggera, continueranno a cadere, contribuendo a mantenere un alto tasso di umidità, che si attesterà attorno all’80-85%. La velocità del vento rimarrà costante, con valori simili a quelli del pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Portici non mostrano segnali di miglioramento. Si prevede che il maltempo persista, con piogge che continueranno a caratterizzare il panorama meteorologico. Gli abitanti dovranno prepararsi a condizioni di maltempo, con temperature fresche e un alto tasso di umidità. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali allerte meteo e di adottare le necessarie precauzioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Portici

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.2° perc. +11.4° 1.64 mm 16.6 NE max 22.5 Grecale 74 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +12.1° perc. +11.4° 0.79 mm 20.6 NE max 27.8 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 52 % 17.4 NE max 23.3 Grecale 72 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.9° perc. +12.1° 0.21 mm 16.1 NE max 20.8 Grecale 71 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +12° perc. +11.4° 1.19 mm 15.4 NE max 20.5 Grecale 81 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.96 mm 13.1 NE max 18.2 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.4° perc. +11.9° 0.84 mm 14 NE max 18.1 Grecale 84 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.27 mm 14.4 NNE max 18.1 Grecale 81 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

