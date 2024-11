Meteo Ragusa, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Ragusa per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere e un progressivo miglioramento nel corso delle ore. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 12°C e i 18°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, soprattutto nelle prime ore del giorno, per poi ridursi nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da direzioni variabili.

Nella notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con pioggia leggera attesa tra le 05:00 e le 06:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità sarà elevata, intorno all’88%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto fino alle 08:00, con temperature che saliranno fino a 15°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, ma con una diminuzione della sua intensità. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 22%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse intorno alle 11:00 e una temperatura che raggiungerà i 18°C.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentando poche nuvole. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 16°C alle 15:00. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 13 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma la probabilità di pioggia sarà molto bassa, con valori sotto il 20%.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità elevata. La probabilità di precipitazioni sarà minima, con valori che non supereranno il 10%.

In conclusione, le previsioni meteo per Ragusa indicano un Mercoledì 13 Novembre caratterizzato da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli più sereni e temperature in aumento. Questo trend potrebbe favorire attività all’aperto e una maggiore stabilità atmosferica.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Ragusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12° perc. +11.6° prob. 59 % 5.4 ENE max 5.5 Grecale 87 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +12° perc. +11.5° 0.13 mm 6.4 ENE max 6.7 Grecale 87 % 1018 hPa 8 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 22 % 5.4 E max 6.7 Levante 78 % 1020 hPa 11 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° prob. 11 % 11.7 SO max 15.6 Libeccio 61 % 1019 hPa 14 poche nuvole +17.2° perc. +16.6° prob. 22 % 12.2 OSO max 15.6 Libeccio 64 % 1019 hPa 17 poche nuvole +13.4° perc. +13° prob. 19 % 4.4 O max 5.7 Ponente 83 % 1020 hPa 20 nubi sparse +12.8° perc. +12.3° Assenti 5.4 ONO max 6.6 Maestrale 85 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +12.1° prob. 10 % 5.2 ONO max 6.5 Maestrale 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:51

