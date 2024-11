Meteo San Giorgio a Cremano, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 13 Novembre, San Giorgio a Cremano si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una persistente pioggia. Durante la notte, la situazione sarà già compromessa da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile. La pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1019 hPa.

Durante la mattina, le previsioni meteo indicano un proseguimento della pioggia, con temperature che non supereranno i 12,8°C. La velocità del vento si manterrà sui 15-20 km/h, contribuendo a un aumento della sensazione di freddo. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli di pioggia che continueranno a manifestarsi.

Nel pomeriggio, la situazione non migliorerà, con pioggia moderata prevista fino alle ore 17:00. Le temperature si attesteranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità sarà elevata, superando l’80%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Est, mantenendo una certa intensità.

La sera porterà con sé una leggera attenuazione delle precipitazioni, ma la pioggia non smetterà del tutto. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 12°C, con un’umidità che continuerà a essere elevata.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni di instabilità, con possibilità di ulteriori piogge. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a un clima umido e fresco.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.1° perc. +11.3° 1.58 mm 16.5 NE max 23.1 Grecale 74 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +11.9° perc. +11.2° 0.81 mm 20.3 NE max 28.3 Grecale 79 % 1019 hPa 7 cielo coperto +12.5° perc. +11.7° prob. 53 % 17.3 NE max 24 Grecale 72 % 1020 hPa 10 pioggia leggera +12.8° perc. +12° 0.19 mm 15.9 NE max 21.5 Grecale 71 % 1020 hPa 13 pioggia moderata +11.9° perc. +11.3° 1.39 mm 15.4 NE max 21.2 Grecale 82 % 1019 hPa 16 pioggia leggera +12.3° perc. +11.7° 0.9 mm 13 NE max 18.8 Grecale 81 % 1019 hPa 19 pioggia leggera +12.2° perc. +11.7° 0.87 mm 13.8 NE max 18.3 Grecale 84 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +12.6° perc. +12° 0.26 mm 14 NNE max 18.1 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:43

