Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura massima raggiungerà i 18,8°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 13,6°C durante la notte. La presenza di venti leggeri provenienti da Nord Est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità che varierà tra il 36% e il 61%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 15,3°C a mezzanotte. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino alle prime ore del mattino, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe comparire solo in tarda mattinata. La velocità del vento si manterrà tra i 7,3 km/h e i 8,9 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e piacevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 17,5°C, mentre alle 11:00 si raggiungerà il picco di 18,3°C. L’umidità si ridurrà ulteriormente, raggiungendo il 40% intorno a mezzogiorno. I venti leggeri continueranno a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, con un’umidità che si manterrà bassa, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, ma senza creare disagi.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento graduale. Il cielo inizierà a presentare nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 14,3°C alle 21:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 54%, mentre la velocità del vento rimarrà costante. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano di Lunedì 11 Novembre evidenziano una giornata di bel tempo, ideale per godere delle attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e cieli sereni, rendendo il clima particolarmente favorevole per gli abitanti della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.9° perc. +14.1° Assenti 7.4 NE max 10.6 Grecale 63 % 1019 hPa 4 poche nuvole +13.9° perc. +13.1° Assenti 7.9 NE max 11.3 Grecale 67 % 1019 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 8.7 NE max 11.8 Grecale 63 % 1020 hPa 10 cielo sereno +17.5° perc. +16.5° Assenti 8.4 ENE max 10.7 Grecale 44 % 1020 hPa 13 cielo sereno +18.8° perc. +17.7° Assenti 6.4 NE max 9.4 Grecale 36 % 1019 hPa 16 cielo sereno +17.3° perc. +16.1° Assenti 7.9 NE max 11.4 Grecale 40 % 1019 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.1° Assenti 9.4 NE max 13.4 Grecale 50 % 1020 hPa 22 poche nuvole +13.9° perc. +12.9° Assenti 9.8 NE max 14.1 Grecale 57 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

