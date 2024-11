Meteo San Giuseppe Vesuviano, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a San Giuseppe Vesuviano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge che si intensificheranno nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando tra i +11,2°C e i +14,6°C. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 82%, contribuirà a una sensazione di freddo maggiore rispetto ai valori termici effettivi.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +13,4°C. Con il passare delle ore, le nuvole si faranno sempre più dense, portando a un cielo completamente coperto e a un abbassamento della temperatura percepita. La velocità del vento si manterrà attorno ai 10 km/h, proveniente da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i +12,2°C e i +14,6°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 63%, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo nelle previsioni del tempo. A partire dalle ore 12:00, si assisterà a un aumento delle precipitazioni, con piogge che passeranno da leggere a moderate. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo un massimo di +12,5°C alle 13:00. La pioggia sarà accompagnata da un vento più forte, con velocità che potranno superare i 20 km/h. L’umidità raggiungerà il picco del 82%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fredda.

In sera, le piogge continueranno a essere presenti, sebbene con intensità leggera. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +11,4°C, con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità e dal vento. Le precipitazioni si attesteranno su valori modesti, ma costanti, contribuendo a mantenere il clima umido e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per San Giuseppe Vesuviano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili. Mercoledì e giovedì si prevedono ulteriori piogge, con temperature che rimarranno sotto la media stagionale. È consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, con la possibilità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche avverse.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a San Giuseppe Vesuviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.2° Assenti 10.6 NE max 15.5 Grecale 65 % 1018 hPa 4 cielo coperto +12.4° perc. +11.5° Assenti 11.1 NE max 15.9 Grecale 67 % 1017 hPa 7 cielo coperto +12.7° perc. +11.7° Assenti 10.6 ENE max 16.6 Grecale 63 % 1018 hPa 10 cielo coperto +14.3° perc. +12.9° prob. 14 % 12.2 ENE max 17.7 Grecale 45 % 1018 hPa 13 pioggia moderata +12.5° perc. +11.4° 1.26 mm 14.2 NE max 22 Grecale 59 % 1017 hPa 16 pioggia moderata +11.5° perc. +10.9° 1.68 mm 14.2 ENE max 22.5 Grecale 82 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +11.8° perc. +11.2° 0.48 mm 15.4 NE max 26 Grecale 83 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +11.5° perc. +10.8° 0.48 mm 13.9 NE max 20.6 Grecale 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:44

