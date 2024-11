Meteo Sant’Antimo, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Sant’Antimo indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo sereno che accompagnerà gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 21,5°C nel pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di circa 16,4°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, e già dalle prime luci dell’alba, intorno alle 06:00, si avrà un cielo completamente sereno e una temperatura di 14,8°C. La mattina proseguirà con condizioni di cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le 11:00. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 38%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno i 21,5°C alle 13:00. Le nubi sparse faranno la loro comparsa, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e gradevole. La temperatura percepita sarà leggermente più alta, intorno ai 20,6°C, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con poche nuvole che non influenzeranno le condizioni generali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono cambiamenti significativi nel clima.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sant’Antimo nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su livelli miti e condizioni di cielo sereno. Giovedì e Venerdì si prevede un ulteriore aumento delle temperature, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste giornate di bel tempo, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nel fine settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +15.2° Assenti 5.2 NE max 5.8 Grecale 57 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.2° perc. +14.4° Assenti 6.2 NE max 7.6 Grecale 60 % 1025 hPa 7 poche nuvole +15.6° perc. +14.8° Assenti 6.8 NE max 8.6 Grecale 58 % 1026 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +18.8° Assenti 5.1 ENE max 5.9 Grecale 42 % 1026 hPa 13 nubi sparse +21.5° perc. +20.6° Assenti 0.6 O max 4.3 Ponente 35 % 1025 hPa 16 poche nuvole +19.8° perc. +18.9° Assenti 6.2 O max 7 Ponente 40 % 1025 hPa 19 poche nuvole +18° perc. +17.2° Assenti 4.6 N max 6.4 Tramontana 50 % 1026 hPa 22 poche nuvole +17° perc. +16.2° Assenti 6.5 NE max 11.3 Grecale 56 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:50

