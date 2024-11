Meteo Torre del Greco, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torre del Greco di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa predominante. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre nel corso della mattina le condizioni miglioreranno leggermente, con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13-16°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi e le temperature si manterranno stabili, con una leggera diminuzione verso la sera, quando si prevedono ulteriori piogge.

Durante la notte, Torre del Greco sarà avvolta da un manto di nuvole e piogge moderate. Le temperature si aggireranno intorno ai 13°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 19,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, contribuendo a un’atmosfera umida e fresca.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un miglioramento temporaneo. Si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra 13°C e 16°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’aria più gradevole, mentre l’umidità scenderà leggermente, intorno al 70%. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, anche se con intensità ridotta.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso la sera. Le condizioni di vento rimarranno moderate, ma senza particolari raffiche. La probabilità di precipitazioni aumenterà, portando a piogge leggere nel corso della sera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con un clima simile, mentre si attende un possibile miglioramento per Domenica, quando le temperature potrebbero risalire e le piogge potrebbero attenuarsi. Sarà importante monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto la situazione atmosferica potrebbe variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +13° perc. +12.6° 1.67 mm 11.6 NE max 14.9 Grecale 86 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 59 % 10.9 NNE max 14.3 Grecale 77 % 1016 hPa 7 nubi sparse +13.5° perc. +12.9° Assenti 7.7 NNE max 9.6 Grecale 75 % 1017 hPa 10 nubi sparse +15.8° perc. +15.1° Assenti 0.9 NO max 4.1 Maestrale 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.7° prob. 1 % 4.3 ONO max 5.8 Maestrale 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 5 % 5.1 OSO max 5.1 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +15.1° perc. +14.4° 0.38 mm 12.3 NO max 12 Maestrale 68 % 1017 hPa 22 cielo coperto +13.9° perc. +13.1° prob. 78 % 6.6 N max 7.9 Tramontana 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:43

