Previsioni Meteo Acerra: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

Le condizioni meteo di Sabato 2 Novembre a Acerra si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. La giornata inizierà con temperature miti, che si manterranno su valori gradevoli, favorendo attività all’aperto. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un clima più fresco nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non impediranno di godere di un cielo prevalentemente sereno. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 19°C entro le 8:00. Le nubi sparse accompagneranno la mattinata, ma non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà gradevole, con temperature che toccheranno i 23°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo più nuvoloso e a una sensazione di freschezza, soprattutto verso le ore centrali della giornata. La velocità del vento si manterrà moderata, oscillando tra i 6 km/h e i 8 km/h, proveniente prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa diventerà più consistente, con un cielo coperto che caratterizzerà le ore serali. La sensazione di freschezza aumenterà, e l’umidità si attesterà intorno al 52%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il clima umido potrà rendere l’aria più fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acerra indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da temperature miti e un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature e a un incremento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di tenere d’occhio le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi nel clima.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.5° perc. +16.8° Assenti 2.6 NNE max 3.2 Grecale 57 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 2.7 NNE max 3.4 Grecale 57 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.6° perc. +16.8° Assenti 3.1 NNE max 3.9 Grecale 52 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.4° perc. +20.7° Assenti 3.2 ONO max 2.2 Maestrale 42 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.2° perc. +22.5° Assenti 6 ONO max 6.2 Maestrale 35 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.1° perc. +20.4° Assenti 8.2 ONO max 10.1 Maestrale 43 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +18.8° Assenti 4.1 NNO max 5.7 Maestrale 52 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° Assenti 4.6 NE max 5.6 Grecale 50 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:53

