Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per domani domenica 3 novembre

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Afragola si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17,6°C durante la notte a un massimo di 22,8°C nel corso del pomeriggio. La presenza di poche nuvole sarà un elemento caratterizzante della giornata, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7% nelle ore centrali.

Durante la notte, il meteo si presenterà con poche nuvole e temperature attorno ai 17°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,1 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Nella mattina, il cielo sarà sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 22,1°C entro le ore centrali. La velocità del vento si attesterà intorno ai 1,3 km/h, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, portandosi attorno al 34%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Il pomeriggio si preannuncia come il momento più caldo della giornata, con temperature che toccheranno i 22,8°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo l’accumulo di calore. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,5 km/h, ma senza creare disagi. L’umidità si attesterà attorno al 32%, contribuendo a un clima secco e piacevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 18°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi tra i 2,7 km/h e i 4,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 23°C, rendendo il clima particolarmente favorevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.3° perc. +16.4° Assenti 4.9 NE max 6 Grecale 49 % 1023 hPa 4 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° Assenti 4.3 NE max 5.2 Grecale 49 % 1023 hPa 7 cielo sereno +17.3° perc. +16.3° Assenti 5 NE max 6.5 Grecale 46 % 1024 hPa 10 cielo sereno +21.2° perc. +20.3° Assenti 1.4 NNE max 3.6 Grecale 35 % 1024 hPa 13 cielo sereno +22.8° perc. +22° Assenti 2.2 O max 4.7 Ponente 32 % 1022 hPa 16 cielo sereno +20.7° perc. +20° Assenti 8 O max 10.9 Ponente 42 % 1023 hPa 19 cielo sereno +19° perc. +18.3° Assenti 2.7 NNO max 3.9 Maestrale 50 % 1024 hPa 22 poche nuvole +18.1° perc. +17.4° Assenti 4 NE max 4.8 Grecale 54 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:53

