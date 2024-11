Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una probabilità di precipitazioni molto bassa. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,7°C intorno a mezzogiorno, mentre il cielo rimarrà sereno.

Nel corso del pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 16°C, mantenendo condizioni di cielo sereno e una leggera brezza. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza rischi di pioggia.

Durante la notte successiva, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature continueranno a scendere, mantenendosi sopra i 10°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Afragola evidenziano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con lievi variazioni termiche, ma senza particolari eventi atmosferici da segnalare. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.5° perc. +9.4° prob. 4 % 13.9 NE max 23.1 Grecale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° prob. 4 % 14.4 NE max 31.7 Grecale 71 % 1018 hPa 7 poche nuvole +10.9° perc. +9.8° Assenti 12.6 NE max 23 Grecale 68 % 1019 hPa 10 cielo sereno +14.2° perc. +12.9° Assenti 10.7 NE max 15.5 Grecale 49 % 1019 hPa 13 cielo sereno +16° perc. +14.7° Assenti 8.2 NNE max 13 Grecale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.7° perc. +13.3° Assenti 7.7 ENE max 11.4 Grecale 41 % 1019 hPa 19 cielo sereno +13.1° perc. +11.8° Assenti 7.1 NE max 10.7 Grecale 50 % 1021 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +10.6° Assenti 8.5 NNE max 13.4 Grecale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:42

