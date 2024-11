Previsioni Meteo Arzano: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Arzano per Domenica 17 Novembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da cieli sereni, che favoriranno un clima mite. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio e una sera prevalentemente nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime intorno ai 16,6°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 13,6 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,3°C. L’umidità sarà moderata, attorno al 56%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1020 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h, contribuiranno a un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 16°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con una percentuale che non supererà il 7%. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre il vento si presenterà leggero, proveniente da sud-ovest.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che aumenteranno progressivamente. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 16,6°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà l’80% entro le 14:00. La ventilazione si intensificherà leggermente, con velocità che arriveranno fino a 10,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà completamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 14,6°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 67%. Le condizioni di calma del vento continueranno, con velocità che non supereranno i 2,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Arzano indicano una giornata che inizierà con cieli sereni e temperature gradevoli, ma che si trasformerà in un pomeriggio e una sera nuvolosi. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata, prima che le nuvole prendano il sopravvento.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Arzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° Assenti 2.9 N max 3.5 Tramontana 57 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.6° perc. +10.4° Assenti 3.1 NNE max 3.5 Grecale 59 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 2.1 NE max 3.8 Grecale 60 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.4° perc. +14.5° Assenti 4.4 SSO max 8.1 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 10.5 SO max 13.6 Libeccio 55 % 1017 hPa 16 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 8 OSO max 12.6 Libeccio 61 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.8° Assenti 2.2 ONO max 4.3 Maestrale 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15° perc. +14.2° Assenti 1.6 SO max 5.3 Libeccio 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:41

