Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Bacoli si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si osserverà un cielo coperto che si schiarirà progressivamente, portando a una mattinata caratterizzata da cieli sereni e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 19°C intorno alle ore 13:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 51% e il 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con direzione prevalentemente da sud.

Nel pomeriggio, si prevede che le temperature raggiungano il picco di 19,1°C alle ore 14:00, mantenendo un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, inferiore al 5%. Le condizioni di vento continueranno a essere favorevoli, con una leggera brezza che contribuirà a rendere il clima piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza precipitazioni. L’umidità si manterrà su valori accettabili, intorno al 52%, e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bacoli indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. L’inizio della settimana porterà un clima stabile, ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.2° perc. +17.7° prob. 12 % 8.8 ESE max 10 Scirocco 61 % 1020 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° prob. 8 % 10 NE max 11 Grecale 63 % 1019 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +16.1° Assenti 11 ENE max 12.1 Grecale 66 % 1020 hPa 10 cielo sereno +18.3° perc. +17.7° Assenti 7.5 ENE max 8.5 Grecale 55 % 1019 hPa 13 cielo sereno +19° perc. +18.3° Assenti 5.5 S max 6.5 Ostro 51 % 1017 hPa 16 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 6 S max 6.8 Ostro 53 % 1018 hPa 19 cielo sereno +18.7° perc. +17.9° Assenti 6.6 ENE max 9.5 Grecale 52 % 1018 hPa 22 cielo sereno +18° perc. +17.4° Assenti 10 ENE max 11.9 Grecale 56 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:47

