Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Bacoli indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 16,6°C in serata. La presenza di nuvole aumenterà progressivamente, portando a una copertura nuvolosa che toccherà il 100% durante le ore serali. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,8°C. La mattina continuerà a presentarsi serena, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 16°C intorno a mezzogiorno. Durante le prime ore del pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a un cielo completamente coperto entro le ore 17:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,5°C, con un’umidità che si manterrà intorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90%. Le temperature percepite si manterranno sui 15,8°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 8,4 km/h e i 9,8 km/h. La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che risulterà completamente coperto e temperature che si attesteranno sui 16,4°C. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bacoli mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera fluttuazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento, mentre le giornate nuvolose potrebbero continuare a caratterizzare il panorama locale.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 5 NNO max 6.3 Maestrale 54 % 1020 hPa 4 cielo sereno +14.2° perc. +13.2° Assenti 4.6 N max 5.4 Tramontana 59 % 1019 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.3° Assenti 1.8 N max 4.8 Tramontana 61 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +14.9° Assenti 4.4 SO max 8.1 Libeccio 60 % 1019 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° Assenti 9.7 OSO max 12.9 Libeccio 61 % 1017 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.5° Assenti 9.8 O max 12.7 Ponente 64 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.3° perc. +15.6° Assenti 6.1 OSO max 8.5 Libeccio 64 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16° Assenti 6.1 SSO max 9.4 Libeccio 67 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:42

