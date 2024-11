Previsioni Meteo Cardito: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Cardito indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, mentre nel corso della mattina si registreranno valori leggermente inferiori, con picchi di 14°C. La presenza di nuvolosità sarà costante, con una copertura che si manterrà al 100% per gran parte della giornata.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 14,2°C alle prime luci dell’alba. La velocità del vento varierà tra i 9,3 km/h e i 21,6 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà alta, attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1005 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14-15°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una leggera diminuzione della velocità del vento. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 1%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di 16°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, che scenderà al 90%. Tuttavia, il cielo rimarrà per lo più nuvoloso. Le condizioni di vento si manterranno moderate, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno temperature intorno ai 15°C. Le condizioni di vento si intensificheranno, con velocità che potranno raggiungere i 22,9 km/h. Verso la fine della giornata, si prevede anche la possibilità di pioggia leggera, con accumuli di circa 0,19 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cardito nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. La presenza di piogge sarà sporadica, ma non si escludono brevi momenti di sole. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Cardito

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +13.9° Assenti 17.7 ONO max 36.9 Maestrale 52 % 1004 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +13.1° Assenti 13.2 ONO max 24 Maestrale 53 % 1005 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 6.2 NNO max 12.5 Maestrale 54 % 1007 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +13.4° Assenti 7.4 NE max 10.3 Grecale 51 % 1009 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +14.9° prob. 1 % 6.6 ONO max 10.7 Maestrale 45 % 1008 hPa 16 cielo coperto +14.5° perc. +13.3° Assenti 7.3 OSO max 13.6 Libeccio 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 9.6 SO max 19.9 Libeccio 57 % 1008 hPa 22 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 11 % 21.6 OSO max 37.7 Libeccio 67 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.