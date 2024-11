Previsioni Meteo Cardito: tutti i dettagli per la prossima settimana 4 – 7 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa molto bassa, con temperature attorno ai 17,3°C a mezzanotte, in calo a 16,2°C alle 04:00. La velocità del vento sarà moderata, tra 3,9 km/h e 5,9 km/h, da Nord Est. Durante la mattina, le temperature saliranno rapidamente fino a 21,9°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 22,1°C. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con temperature a 17,9°C. Martedì, il cielo si schiarirà, con temperature che toccheranno 21,4°C nel pomeriggio. Mercoledì e Giovedì, il clima sarà coperto, ma senza precipitazioni significative.

Lunedì 4 Novembre

Nella notte di Lunedì 4 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, che varierà dal 1% al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C a mezzanotte, scendendo gradualmente fino a 16,2°C alle 04:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 16,7°C e 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 3,9 km/h e 5,9 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 61% e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche poca nuvola. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,9°C entro le 12:00. La temperatura percepita si avvicinerà a 21,2°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 2,6 km/h e 6 km/h, sempre da Nord Est. La copertura nuvolosa si manterrà bassa, attorno al 9-11%, e l’umidità scenderà fino al 43%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ancora sereno, con temperature che toccheranno un massimo di 22,1°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10-12%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 43%.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 79% di copertura alle 19:00. Le temperature scenderanno a 17,9°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento si manterrà leggera, tra 3,3 km/h e 6 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 59%.

Martedì 5 Novembre

Nella notte di Martedì 5 Novembre, il tempo si presenterà inizialmente con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 29%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C a mezzanotte, scendendo a 16°C entro le 04:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 16,4°C e 15,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 3,5 km/h e 5,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 61%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà, tornando a un cielo sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,3°C entro le 12:00. La temperatura percepita si avvicinerà a 20,8°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 2,2 km/h e 5,7 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità scenderà fino al 50%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 21,4°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 20,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 13-32%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 51%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno a 17,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento si manterrà leggera, tra 2,6 km/h e 3,9 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 70%.

Mercoledì 6 Novembre

Nella notte di Mercoledì 6 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 27%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,9°C a mezzanotte, scendendo a 15,9°C entro le 04:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 16,5°C e 15,2°C. La velocità del vento sarà leggera, con valori che si muoveranno tra 2,6 km/h e 5,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 72%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 20,8°C entro le 11:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 20,2°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 0,7 km/h e 3,5 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di 21,4°C alle 13:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 20,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,2 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12-23%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 49%.

La sera porterà un cielo con nubi sparse, con temperature che scenderanno a 17,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento si manterrà leggera, tra 4 km/h e 5,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 62%.

Giovedì 7 Novembre

Nella notte di Giovedì 7 Novembre, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 72%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,8°C a mezzanotte, scendendo a 15,9°C entro le 04:00. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, oscillando tra 16°C e 15,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si muoveranno tra 5,4 km/h e 6,8 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 59%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 17°C entro le 08:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 16,3°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 6,7 km/h e 7 km/h, sempre da Nord Est. L’umidità si stabilizzerà attorno al 58%.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà ancora coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 17,8°C alle 20:00. La temperatura percepita sarà simile, intorno ai 17,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,4 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95-100%, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

La sera porterà un cielo con nubi sparse, con temperature che scenderanno a 17,6°C alle 21:00, con una temperatura percepita di 17°C. La velocità del vento si manterrà leggera, tra 4 km/h e 5,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che si manterranno sopra i 15°C durante la notte e raggiungeranno picchi di 22°C nel pomeriggio. Si prevede un incremento della copertura nuvolosa verso la fine della settimana, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.