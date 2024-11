Previsioni Meteo Casalnuovo di Napoli: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Casalnuovo di Napoli si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli sereni e una leggera brezza, che accompagnerà i residenti fino al pomeriggio, quando si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. La sera porterà con sé un cielo coperto, ma senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione fino a 15,6°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un cielo sereno e una buona visibilità. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da est-nord-est.

Durante la mattina, il clima si manterrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si attesterà attorno al 44%, rendendo l’aria piuttosto gradevole. Anche in questa fase della giornata, la copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 6%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento graduale delle condizioni meteo. Le nuvole inizieranno a fare la loro comparsa, portando la copertura nuvolosa fino al 59% entro le ore serali. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18,5°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 7 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. L’umidità aumenterà, arrivando fino al 68%, e la velocità del vento si ridurrà, mantenendosi intorno ai 2,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la serata si presenterà tranquilla, sebbene con un’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Casalnuovo di Napoli indicano un mantenimento di temperature miti, con un possibile aumento della nuvolosità. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi alcune variazioni, con un incremento delle probabilità di pioggia. Gli abitanti dovranno quindi prepararsi a un clima variabile, ma senza eccessive preoccupazioni per fenomeni meteorologici estremi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Casalnuovo di Napoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 4.4 ENE max 5.8 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.8° perc. +15.2° Assenti 4.1 ENE max 5.5 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 4.6 ENE max 6 Grecale 59 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.9° perc. +19.2° Assenti 0.6 ONO max 1.9 Maestrale 47 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.6° Assenti 4.4 OSO max 3.9 Libeccio 44 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 7.3 O max 8.3 Ponente 56 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.3° perc. +17.9° Assenti 2.6 NNO max 3.5 Maestrale 68 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17° Assenti 2.3 NNE max 3.1 Grecale 67 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:50

