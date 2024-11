Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Casoria di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nella mattina il fenomeno si intensificherà, portando a piogge moderate. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una diminuzione delle precipitazioni. La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, ma con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Casoria sarà interessata da piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 70% e il vento soffierà da sud-ovest a una velocità di 33,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 50,1 km/h. Le precipitazioni saranno di 0,74 mm, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 78%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno immediatamente. Alle 08:00, la temperatura salirà leggermente a 17,6°C, ma le piogge continueranno, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’82%. Le precipitazioni aumenteranno, con valori che toccheranno i 1,2 mm entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare forte, con velocità che si attesteranno intorno ai 34,9 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà coperto, ma le piogge diventeranno sporadiche. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 16,9°C e la copertura nuvolosa sarà al 100%. Tuttavia, la situazione migliorerà progressivamente, con un passaggio a nubi sparse nel tardo pomeriggio. La temperatura percepita scenderà a 15,6°C alle 16:00, mentre il vento si attenuerà, passando a una brezza tesa.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si schiarirà e temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 34% e il vento si calmerà ulteriormente, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Casoria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge e vento forte, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. La situazione meteo si stabilizzerà, permettendo di godere di momenti all’aperto, soprattutto nella giornata di Domenica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +16.9° perc. +16.7° 0.31 mm 30.5 OSO max 47.4 Libeccio 78 % 1003 hPa 4 pioggia leggera +16.7° perc. +16.5° 0.55 mm 28.6 OSO max 44.8 Libeccio 81 % 1003 hPa 7 pioggia leggera +17.1° perc. +16.9° 0.35 mm 27.6 OSO max 43.7 Libeccio 79 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.3° perc. +17.2° 1.2 mm 34.9 OSO max 59.5 Libeccio 80 % 1004 hPa 13 cielo coperto +16.9° perc. +16.2° prob. 35 % 32.8 O max 43.7 Ponente 62 % 1004 hPa 16 nubi sparse +15.6° perc. +14.8° prob. 12 % 19.3 ONO max 32.5 Maestrale 61 % 1007 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.3° prob. 5 % 8.7 ONO max 14.4 Maestrale 57 % 1010 hPa 22 nubi sparse +14° perc. +12.8° Assenti 11.8 ONO max 22 Maestrale 52 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:38

