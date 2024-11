Previsioni Meteo Frattamaggiore: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Frattamaggiore si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante la notte e la mattina, mentre nel corso della giornata si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un pomeriggio caratterizzato da nubi sparse e un cielo coperto in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,7°C con cielo sereno e una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un clima piuttosto confortevole. Con l’avanzare delle ore, le temperature scenderanno leggermente, ma rimarranno comunque sopra i 15°C.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con una velocità del vento che varierà tra i 4,1 km/h e i 5,1 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 45%. Queste condizioni favoriranno un clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento significativo nel meteo. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 59% entro le ore serali. Le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione rispetto al pomeriggio. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, stabilizzandosi attorno ai 17°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Frattamaggiore indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che si trasformerà in un clima più nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede una continuazione di questo trend, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della probabilità di precipitazioni. Sarà quindi opportuno tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Frattamaggiore

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 4.7 NE max 6.2 Grecale 61 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.1 ENE max 5.7 Grecale 65 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 5.1 ENE max 6.7 Grecale 59 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.7° perc. +19° Assenti 0.4 NNE max 1.5 Grecale 48 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.5° Assenti 4.4 OSO max 3.6 Libeccio 45 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.2° perc. +18.8° Assenti 8.5 O max 9.4 Ponente 60 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +17.7° Assenti 3 NNO max 3.7 Maestrale 70 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 2.7 NNE max 3.1 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:51

