Previsioni Meteo Gragnano: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 19%, con temperature attorno ai 15,2°C. La mattina porterà nubi sparse e temperature variabili tra 14,5°C e 16,3°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un’alternanza di nuvole e pioggia leggera, con un massimo di 17,5°C. Venerdì, la notte inizierà con nubi sparse e pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 12,9°C nel pomeriggio. Sabato, il cielo sarà sereno al mattino, con temperature attorno ai 10°C e venti sostenuti fino a 23,9 km/h, prima di un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 19%. La temperatura si attesterà attorno ai 15,2°C, con una temperatura percepita di 15,1°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,4 km/h. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, la situazione meteo non cambierà significativamente. Alle 01:00, si registrerà ancora pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che salirà al 79%. La temperatura scenderà leggermente a 15,1°C, mentre la temperatura percepita rimarrà a 15°C. La velocità del vento aumenterà a 5,4 km/h e l’umidità rimarrà costante.

Alle 02:00, la pioggia continuerà, ma la copertura nuvolosa si stabilizzerà al 63%. La temperatura scenderà a 15°C e la percezione termica sarà di 14,8°C. La velocità del vento si attesterà a 5,6 km/h.

Dopo le 03:00, la pioggia leggera persisterà, con una copertura nuvolosa del 62% e una temperatura di 14,9°C. La situazione migliorerà leggermente alle 04:00, quando si prevede una transizione verso nubi sparse e una temperatura di 14,7°C.

La mattina si presenterà con nubi sparse a partire dalle 06:00, con temperature che varieranno da 14,5°C a 16,3°C fino alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 7,8 km/h e 9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un’alternanza di poche nuvole e pioggia leggera. Alle 13:00, la temperatura raggiungerà un massimo di 17,5°C, mentre alle 15:00 si prevede un ritorno della pioggia leggera con una temperatura di 16,9°C.

La sera di Giovedì si chiuderà con un cielo sereno alle 19:00, con temperature che scenderanno a 15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, ma senza precipitazioni significative.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 14,9°C. La copertura nuvolosa sarà del 25% e la velocità del vento si attesterà a 5,6 km/h. Alle 01:00, si prevede un cambiamento con pioggia leggera, che porterà la copertura nuvolosa al 94% e una temperatura di 14,8°C.

Dopo le 02:00, la situazione meteo si stabilizzerà con nubi sparse e temperature che scenderanno a 14,7°C. La velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra 6,1 km/h e 6,9 km/h.

La mattina di Venerdì sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Alle 10:00, la temperatura si attesterà a 14,9°C, con una copertura nuvolosa del 98%. La probabilità di precipitazioni aumenterà, e si prevede pioggia leggera intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, la pioggia diventerà moderata, con temperature che scenderanno fino a 12,9°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15,8 km/h.

La sera sarà segnata da piogge persistenti, con temperature che scenderanno ulteriormente a 9,8°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà totale e le precipitazioni continueranno fino a tarda notte.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di 10,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 17 km/h. Alle 01:00, il cielo si schiarirà, portando a un cielo sereno con temperature che scenderanno a 10,1°C.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno fino alle 09:00, con temperature che si manterranno attorno ai 10°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra 21 km/h e 23,9 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,3°C. La velocità del vento continuerà a essere moderata, con raffiche che raggiungeranno i 41,1 km/h.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 10,4°C. La situazione meteo rimarrà stabile, senza precipitazioni significative.

In conclusione, il fine settimana a Gragnano si presenterà con un inizio piovoso e un miglioramento delle condizioni meteo nel corso di Sabato. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, in particolare per Venerdì, quando le piogge saranno più intense.

