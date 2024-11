Previsioni Meteo Marigliano: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Marigliano si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, per poi evolvere verso una maggiore copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, con valori che si manterranno intorno ai 21°C nelle ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente occidentale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che scenderà fino a 16,7°C. L’umidità si attesterà intorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 4,7 km/h, contribuiranno a creare un’atmosfera tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,1°C entro le ore centrali. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 41%, e il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. Questo permetterà di godere di una mattinata piacevole e soleggiata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando a una leggera diminuzione della temperatura, che si stabilizzerà attorno ai 19°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 57%, e la copertura nuvolosa si intensificherà, con valori che arriveranno fino al 62%. Tuttavia, non si prevedono piogge, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 17,1°C, e l’umidità si attesterà intorno al 61%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma il vento rimarrà presente, con velocità che varieranno tra 2 e 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marigliano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare delle ore di sole nella prima parte della giornata, prima dell’arrivo delle nubi nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Marigliano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 4.7 ENE max 6.2 Grecale 64 % 1024 hPa 4 cielo sereno +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.9 ENE max 6 Grecale 64 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 4.6 ENE max 5.8 Grecale 58 % 1025 hPa 10 cielo sereno +20.3° perc. +19.5° Assenti 1.8 NO max 2.1 Maestrale 43 % 1025 hPa 13 cielo sereno +21.9° perc. +21.1° Assenti 4.3 O max 3.9 Ponente 38 % 1023 hPa 16 nubi sparse +20° perc. +19.3° Assenti 6.2 O max 7.7 Ponente 49 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 2.3 NO max 3.5 Maestrale 66 % 1024 hPa 22 cielo coperto +17.4° perc. +16.9° Assenti 2.7 NE max 3.7 Grecale 62 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:50

