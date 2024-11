Previsioni Meteo Marigliano: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Marigliano di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con poche nuvole, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C durante le prime ore del giorno, per poi salire nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa 18°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. La mattina inizierà con un cielo che si farà via via più nuvoloso, con temperature che raggiungeranno i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà in aumento, passando dal 16% al 77%. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 1,5 km/h e 5,5 km/h, rendendo il clima gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una continuazione della nuvolosità, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 64%, mentre il vento si intensificherà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo che diventerà coperte. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 18°C. La velocità del vento rimarrà moderata, con valori intorno ai 5 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, e l’umidità si attesterà attorno al 49%.

In conclusione, le previsioni meteo per Marigliano di Sabato 2 Novembre suggeriscono una giornata nuvolosa ma mite, con temperature che varieranno tra i 18°C e i 23°C. Nei giorni successivi, si prevede una continuazione di questo trend, con temperature simili e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni, mentre chi spera in giornate più soleggiate dovrà attendere ulteriori sviluppi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.7° perc. +17° Assenti 1.9 NE max 2.6 Grecale 54 % 1023 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.2° Assenti 2.1 NE max 3 Grecale 56 % 1022 hPa 7 poche nuvole +17.9° perc. +17.1° Assenti 2.3 NE max 3.3 Grecale 53 % 1023 hPa 10 nubi sparse +21.6° perc. +21° Assenti 3.5 O max 2.3 Ponente 42 % 1022 hPa 13 nubi sparse +23.4° perc. +22.7° Assenti 5.6 ONO max 6.1 Maestrale 34 % 1021 hPa 16 nubi sparse +21.6° perc. +20.8° Assenti 6.6 ONO max 8.5 Maestrale 40 % 1021 hPa 19 cielo coperto +19.8° perc. +19.1° Assenti 3.6 N max 5.4 Tramontana 49 % 1022 hPa 22 nubi sparse +18.5° perc. +17.7° Assenti 4.5 NE max 5.8 Grecale 48 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:53

