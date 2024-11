Previsioni Meteo Melito di Napoli: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Melito di Napoli si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con occasionali piogge leggere durante le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +13°C e +16°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 77%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di circa +14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che aumenterà fino al 70%. Le condizioni di pioggia leggera si faranno sentire intorno alle 04:00, con accumuli minimi di 0.12 mm e una temperatura che scenderà leggermente a +13,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h, proveniente da Sud Est.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che varieranno da +13,8°C a +16,4°C. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 78%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata piuttosto umida ma senza eventi meteorologici rilevanti.

Nel pomeriggio, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti, mantenendo un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Anche in questo caso, l’umidità sarà elevata, attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare da Sud Est con intensità moderata. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, con assenza di precipitazioni significative.

La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà attorno all’80%. La velocità del vento si ridurrà, creando condizioni di calma relativa. Non si prevedono piogge, e la probabilità di eventi meteorologici avversi sarà bassa.

In conclusione, le previsioni meteo per Melito di Napoli indicano una giornata nuvolosa con temperature miti e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle schiarite e una diminuzione dell’umidità. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.2° prob. 13 % 3.5 SE max 6.4 Scirocco 66 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +13.8° perc. +13.2° 0.12 mm 4.4 SE max 9.3 Scirocco 73 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 14 % 5.5 ESE max 10.3 Scirocco 78 % 1025 hPa 10 cielo coperto +14.8° perc. +14.4° prob. 18 % 6.7 SE max 11.2 Scirocco 78 % 1024 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 25 % 9.8 SSE max 12.1 Scirocco 72 % 1023 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° prob. 23 % 7.1 SE max 8.4 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° prob. 19 % 5.4 SE max 5.7 Scirocco 80 % 1023 hPa 22 nubi sparse +15.1° perc. +14.7° prob. 18 % 4.6 SE max 5.2 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:36

