Previsioni Meteo Ottaviano: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Ottaviano si preannunciano caratterizzate da un alternarsi di cieli sereni e nuvolosità crescente, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 12,1°C a mezzanotte. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il suo picco nel pomeriggio.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,1°C alle 07:00 e saliranno fino a 16°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10,2 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà attorno al 55-64%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, la situazione meteo cambierà, con l’arrivo di nubi sparse che porteranno a una copertura nuvolosa crescente, fino a raggiungere il 91% di copertura alle 18:00. Le temperature si manterranno sui 14-15°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. Il vento sarà sempre da sud-ovest, ma con una leggera diminuzione della sua intensità.

La sera sarà caratterizzata da cieli coperti, con una copertura nuvolosa che toccherà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 69%. Non sono previste precipitazioni significative, mantenendo il clima asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ottaviano nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un alternarsi di cieli sereni e nuvolosi. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere un miglioramento delle condizioni meteo per godere di giornate più soleggiate.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Ottaviano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +10.7° Assenti 0.9 S max 2.3 Ostro 59 % 1020 hPa 4 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° Assenti 1 SSE max 2.2 Scirocco 62 % 1019 hPa 7 cielo sereno +12.1° perc. +11° Assenti 2 SSE max 3 Scirocco 62 % 1019 hPa 10 cielo sereno +15.3° perc. +14.3° Assenti 4.9 SO max 7.5 Libeccio 56 % 1019 hPa 13 nubi sparse +16° perc. +15.1° Assenti 8.3 SO max 10.6 Libeccio 56 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14° Assenti 6.3 SO max 9.5 Libeccio 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° Assenti 3 OSO max 4.5 Libeccio 67 % 1016 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.3 SSO max 5.7 Libeccio 69 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:40

