Previsioni Meteo Pomigliano d’Arco: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Pomigliano d’Arco si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore a quella reale, ma comunque confortevole per le attività all’aperto. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,3°C con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima. La brezza leggera proveniente da Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si manterrà attorno al 59%. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, senza precipitazioni previste.

Nella mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 16,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà a zero, e i venti, sempre leggeri, varieranno da Nord a Nord Ovest. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di calore piacevole. Le condizioni di previsioni del tempo saranno ideali per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mantenendo il cielo sereno. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità variabile, e l’umidità si attesterà attorno al 40%. Non si prevedono precipitazioni, il che rende questa parte della giornata particolarmente favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 12,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno e i venti si faranno più deboli, mantenendo un’atmosfera tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Pomigliano d’Arco indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo e della stabilità atmosferica. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni rimarranno simili, con temperature gradevoli e cieli sereni, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto e per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Pomigliano d’Arco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.1° perc. +9.8° Assenti 6.9 NE max 10.5 Grecale 59 % 1021 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9.2° Assenti 6.8 NE max 9.3 Grecale 62 % 1022 hPa 7 cielo sereno +10.9° perc. +9.7° Assenti 7.4 NE max 10.9 Grecale 60 % 1023 hPa 10 cielo sereno +14.9° perc. +13.6° Assenti 5.8 NE max 8.1 Grecale 43 % 1022 hPa 13 cielo sereno +16.6° perc. +15.3° Assenti 2.6 NO max 4.5 Maestrale 37 % 1021 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +13.8° Assenti 4.8 ONO max 6.5 Maestrale 44 % 1021 hPa 19 cielo sereno +13.7° perc. +12.4° Assenti 2.3 NO max 2.8 Maestrale 49 % 1021 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +11.6° Assenti 2.3 ONO max 3.3 Maestrale 52 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:41

