Previsioni Meteo Pompei: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Pompei di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà predominante, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata.

Durante la notte, le condizioni saranno di pioggia moderata, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una percezione leggermente più bassa. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,1 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Il cielo si presenterà sereno fino alle 08:00, con temperature che saliranno fino a 14,6°C. Tuttavia, già dalle 09:00, le nubi sparse faranno il loro ritorno, e la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i 16,9°C entro 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità resterà elevata, attorno al 60%. La pressione atmosferica si manterrà costante, favorendo una sensazione di pesantezza nell’aria.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno deboli, con accumuli che non supereranno i 0,68 mm. Il vento si farà più intenso, con velocità che raggiungeranno i 10,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pompei nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili piogge nel corso della giornata di Giovedì, e prepararsi a un clima umido e nuvoloso. La situazione meteo si stabilizzerà nei giorni successivi, offrendo opportunità per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Pompei

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +13° perc. +12.6° 2.34 mm 9.9 NE max 13 Grecale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +12.9° prob. 68 % 8.1 NNE max 10.2 Grecale 79 % 1016 hPa 7 cielo sereno +13.5° perc. +13° Assenti 5.3 NE max 6.3 Grecale 77 % 1017 hPa 10 nubi sparse +16.5° perc. +15.9° Assenti 3 SSO max 3.7 Libeccio 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.8° perc. +16.1° Assenti 5.6 O max 6.2 Ponente 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.3° prob. 4 % 4.6 OSO max 4.5 Libeccio 63 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +15.3° perc. +14.7° 0.31 mm 9.1 NO max 10.6 Maestrale 69 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +14.2° perc. +13.5° 0.13 mm 4 NO max 4.5 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

