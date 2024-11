Previsioni Meteo Pozzuoli: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Pozzuoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti per gran parte della giornata. La presenza di brezze leggere accompagnerà il clima, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +18,1°C. L’umidità rimarrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1024 hPa. Le brezze leggere, con velocità di circa 4,6 km/h, garantiranno un clima tranquillo.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere serene, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +19°C intorno alle 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 61%, e il vento soffierà da est con intensità leggera, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Sebbene il cielo rimanga per lo più sereno, si registreranno nubi sparse a partire dalle 14:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 70% entro le 17:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +18,7°C, mentre l’umidità salirà leggermente, raggiungendo il 69%. Anche in questo frangente, il vento rimarrà debole, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,4°C, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 69%. Le brezze continueranno a essere leggere, ma la sensazione di freschezza aumenterà con l’abbassarsi delle temperature.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pozzuoli indicano una giornata di Martedì 5 Novembre caratterizzata da un inizio sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, è consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 5 NE max 5.1 Grecale 62 % 1024 hPa 4 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 4.7 E max 5.8 Levante 66 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.5° perc. +17° Assenti 6.4 ESE max 7.5 Scirocco 66 % 1024 hPa 10 cielo sereno +19° perc. +18.5° Assenti 5.4 SE max 4.9 Scirocco 62 % 1025 hPa 13 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 6.3 SSO max 5.4 Libeccio 61 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 5.5 OSO max 6.2 Libeccio 67 % 1023 hPa 19 cielo coperto +18.7° perc. +18.4° Assenti 2.4 NO max 3 Maestrale 69 % 1024 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 2.2 NNE max 2.1 Grecale 70 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:52

