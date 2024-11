Previsioni Meteo Ragusa: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Ragusa indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni serene e nuvolose. Durante la notte, si registreranno temperature fresche, con valori che si attesteranno intorno ai 10°C. La presenza di nubi sparse accompagnerà le ore notturne, mentre il vento soffierà moderato da Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 14°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che non supererà il 14%. Il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 20 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo cambieranno, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 58%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,4 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio per gran parte del pomeriggio.

La sera porterà con sé un ulteriore mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con una percentuale che si aggirerà attorno al 83%. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una certa intensità, con raffiche che potranno superare i 28 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ragusa nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un’alternanza di momenti sereni e nuvolosi. La settimana successiva potrebbe portare un lieve aumento delle temperature, ma le condizioni meteo rimarranno variabili. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.4° Assenti 12.7 NO max 18.9 Maestrale 80 % 1018 hPa 5 cielo sereno +9.2° perc. +7.7° Assenti 9.9 NO max 16.1 Maestrale 77 % 1021 hPa 8 cielo sereno +12.2° perc. +10.9° Assenti 20.6 N max 26.5 Tramontana 54 % 1023 hPa 11 nubi sparse +14.4° perc. +13° Assenti 14.9 N max 18.7 Tramontana 43 % 1025 hPa 14 cielo coperto +14.3° perc. +13° Assenti 2.5 SSO max 8.5 Libeccio 48 % 1026 hPa 17 cielo coperto +10.6° perc. +9.6° Assenti 22 E max 29.4 Levante 70 % 1030 hPa 20 nubi sparse +10.6° perc. +9.4° Assenti 22.4 E max 30.2 Levante 63 % 1032 hPa 23 nubi sparse +10.2° perc. +8.9° Assenti 17.7 E max 28.3 Levante 61 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:46

