Previsioni Meteo San Giorgio a Cremano: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

Le previsioni meteo per San Giorgio a Cremano di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà limitata, con nubi sparse che si presenteranno principalmente nelle ore serali. I venti, moderati e provenienti da Nord Est, contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,4°C, con una leggera diminuzione fino a 10,4°C percepiti. La copertura nuvolosa sarà di circa il 33%, con una probabilità di precipitazioni del 84%, sebbene non si registreranno piogge. I venti soffieranno a una velocità di 14,4 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 19 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 15,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che scenderanno fino al 6%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità media di circa 9,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 42%, garantendo un clima secco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 15,9°C alle 14:00, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 8,7 km/h e 9,3 km/h. L’umidità rimarrà bassa, favorendo condizioni di comfort.

La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà fino al 54%. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai 12,4°C alle 23:00. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Giorgio a Cremano indicano una giornata di Venerdì 15 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità e un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno sicuramente soddisfazione in queste previsioni, che promettono un fine settimana gradevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a San Giorgio a Cremano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.1° perc. +10° prob. 2 % 14.6 NE max 20 Grecale 68 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.7° perc. +9.7° prob. 3 % 17.4 NE max 28.8 Grecale 72 % 1017 hPa 7 poche nuvole +11.5° perc. +10.5° Assenti 15.8 NE max 26.9 Grecale 67 % 1018 hPa 10 cielo sereno +14.1° perc. +12.9° Assenti 12.2 NNE max 17.5 Grecale 50 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.8° perc. +14.5° Assenti 9.3 NNE max 14.1 Grecale 39 % 1019 hPa 16 cielo sereno +15° perc. +13.6° Assenti 8.3 NE max 11 Grecale 41 % 1019 hPa 19 poche nuvole +13.6° perc. +12.3° Assenti 8.1 NE max 10.6 Grecale 49 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.6° perc. +11.4° Assenti 9.5 NNE max 12.6 Grecale 55 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:42

